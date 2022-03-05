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Известно, когда и где пройдет третий раунд переговоров РФ и Украины

Известно, когда и где пройдет третий раунд переговоров РФ и Украины

О дате и месте переговоров сообщил член киевской делегации, глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 05.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Очередной раунд переговоров России и Украины, третий по счету, пройдет на польско-белорусской границе 7 марта, заявил член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ."Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, политика, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина