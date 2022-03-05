https://sputnik-georgia.ru/20220305/ravnopravnyy-dialog-k-chemu-kitay-prizyvaet-rossiyu-es-nato-i-ssha-264996174.html

"Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?

"Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?

Пекин призвал серьезно отнестись к отрицательному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для РФ 05.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В министерстве иностранных дел Китая призывают Россию, Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты Америки вести диалог на равноправной основе. Об этом заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И, пишет РИА Новости.По словам Ван И, сейчас необходимо "посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы".Наряду с этим китайский министр призвал серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России. По словам Ван И, сейчас важно добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, политика, мид китая, сша, владимир путин, ван и, минобороны рф, россия, китай, пекин