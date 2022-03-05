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"Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?
"Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?
Пекин призвал серьезно отнестись к отрицательному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для РФ 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T20:02+0400
2022-03-05T20:02+0400
2022-03-05T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В министерстве иностранных дел Китая призывают Россию, Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты Америки вести диалог на равноправной основе. Об этом заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И, пишет РИА Новости.По словам Ван И, сейчас необходимо "посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы".Наряду с этим китайский министр призвал серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России. По словам Ван И, сейчас важно добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, политика, мид китая, сша, владимир путин, ван и, минобороны рф, россия, китай, пекин
"Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?
20:02 05.03.2022 (обновлено: 20:06 05.03.2022) Подписаться на
Пекин призвал серьезно отнестись к отрицательному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для РФ
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
В министерстве иностранных дел Китая призывают Россию, Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты Америки вести диалог на равноправной основе. Об этом заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И, пишет РИА Новости
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По словам Ван И, сейчас необходимо "посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы".
"Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет", – заявил дипломат в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует МИД КНР.
Наряду с этим китайский министр призвал серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России.
По словам Ван И, сейчас важно добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.
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