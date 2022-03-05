https://sputnik-georgia.ru/20220305/napadenie-na-rossiyskogo-diplomata-proizoshlo-v-litve-264999105.html

Нападение на российского дипломата произошло в Литве

Нападение на российского дипломата произошло в Литве

Также предпринимались попытки давления на посла, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T21:18+0400

2022-03-05T21:18+0400

2022-03-05T21:18+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

новости

в мире

литва

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24064/98/240649875_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_29419c84a921fe9d35376fe09c1890c9.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Нападение на российского дипломата произошло в столице Литвы - в Вильнюсе: также предпринимались попытки давления на посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ."Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

литва

вильнюс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, в мире, литва, вильнюс