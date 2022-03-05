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Нападение на российского дипломата произошло в Литве
Нападение на российского дипломата произошло в Литве
Также предпринимались попытки давления на посла, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T21:18+0400
2022-03-05T21:18+0400
2022-03-05T21:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Нападение на российского дипломата произошло в столице Литвы - в Вильнюсе: также предпринимались попытки давления на посла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ."Равноправный диалог": к чему Китай призывает Россию, ЕС, НАТО и США?Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, в мире, литва, вильнюс
Нападение на российского дипломата произошло в Литве
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Также предпринимались попытки давления на посла, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Нападение на российского дипломата произошло в столице Литвы - в Вильнюсе: также предпринимались попытки давления на посла. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.
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