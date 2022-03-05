https://sputnik-georgia.ru/20220305/poslednie-dannye-o-vuzakh-gruzii--statistika-264980072.html

Последние данные о вузах Грузии – статистика

Последние данные о вузах Грузии – статистика

Из 64 вузов, функционирующих в Грузии, только 19 государственных, остальные – частные 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T09:01+0400

2022-03-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. К учебному 2021-2022 году в Грузии функционировали 64 вуза, из которых 60,9% расположены в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".По данным "Сакстата" из 64 вузов, функционирующих в Грузии, только 19 государственных, остальные – частные.При этом число студентов в грузинских вузов к учебному году 2021/2022 составляло 159,8 тысячи. 63,6% студентов Грузии учится в 19 государственных вузах, а 36,4% от общего числа приходится на 45 частных университетов и институтов Грузии.Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось >>В вузах преподавали 10,5 тысячи профессоров, из которых 56,4% – женщины. Из 10,5 тысячи профессоров, преподававших в вузах, – 39% ассоциированные профессора.Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета.Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства.В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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