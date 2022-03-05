https://sputnik-georgia.ru/20220305/pozitsiya-moskvy-neadekvatnost-zapada-rabotaet-na-rossiyu-264988499.html

Позиция Москвы: неадекватность Запада работает на Россию

Позиция Москвы: неадекватность Запада работает на Россию

Запад не знает, что делать с Россией – и с меняющимся прямо на наших глазах миром тоже 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T17:34+0400

2022-03-05T17:34+0400

2022-03-05T17:34+0400

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Последствия взрыва "атомной бомбы" финансово-экономических санкций, направленного вроде как на Россию, еще не осознаются атлантическими элитами — почти никто не хочет думать о том, что взрывная волна ударит по всей мировой системе, лишив Запад контроля над ней, пишет колумнист РИА Новости. Но понимание того, что одними санкциями Россию не сломить, уже есть — как и осознание бесплодности надежд на бунт недовольного населения. Впрочем, не у всех — есть еще те, кто верит в то, что русские решат сами покончить самоубийством.Поэтому друг и наследник Джона Маккейна, сенатор Линдси Грэм, просто призвал русских убить Путина — ну да, а что еще остается, если другие способы борьбы с Россией не дают необходимого эффекта:Искренняя вера англосаксонской элиты в то, что она руководит богоизбранной нацией, имеющий право на мировое господство, а все ее противники — это исчадия ада, давно уже оказывает плохую услугу ей самой: она не понимает, с кем имеет дело и как обстоят дела в мире. То есть не просто не признает наличие у России национальных интересов, не просто не хочет видеть реальных русских, а предпочитает жить в мире собственных фантазий и иметь дело с мифической Россией. Отсюда и искреннее удивление: как же так, почему русские поддерживают Путина, разве они не видят того, что видим мы?Эти выдуманные русские должны были свергнуть Путина еще в 2011 году — когда Байден в Москве рассказывал нашим "борцам с режимом" о том, как он намекал ВВП, что не стоит возвращаться в Кремль. Эти мифические русские должны были отвернуться от Путина еще в 2014-м, когда Обама "порвал в клочья" нашу экономику, а олигархи и вовсе должны были составить заговор по устранению президента. Теперь эти же "русские" должны убить своего лидера — причем не по заданию внешних сил, а для того, чтобы помочь своей стране и всему миру!Не стоит особо негодовать по поводу подобных высказываний и призывов — да и о том, что глобальные соцсети наполнены призывами к российским гражданам выходить на улицы и протестовать, свергать власть. Наоборот, все это говорит лишь о том, насколько западные элиты не понимают нас, о том, насколько не отдают себе отчет, что своей "агитацией и пропагандой" лишь сплачивают и мобилизуют наш народ. И самое главное — что искаженное восприятие мешает им принимать грамотные решения и просчитывать последствия собственных шагов.И это касается не только России — точно так же англосаксонская элита уже не понимает и не чувствует остальной мир.Иначе бы она не пыталась уговорить многие крупные и влиятельные страны "Большой двадцатки", например Индию и Турцию, присоединиться к антироссийским санкциям. Потому что понимала бы саму суть их внешнеполитической стратегии — то, что эти страны стремятся увеличить свой геополитический вес в качестве самостоятельных игроков, а не младших партнеров Запада.Иначе бы она не пыталась так глупо вести себя сейчас с Китаем — одновременно и призывая его отвернуться от России, и разыгрывая тайваньскую карту. Потому что понимала бы, что первое невозможно (ибо не отвечает китайским интересам), а второе бьет по американским же возможностям в игре с КНР.В пятницу бывший госсекретарь Майк Помпео призвал немедленно признать независимость Тайваня, причем сделал это в ходе посещения острова. Понятно, что Помпео сейчас не официальное лицо — но и нынешняя администрация явно стремится "подразнить дракона".НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Штаты боятся нападения Китая на Тайвань и хотят избежать его потери, как в случае с Украиной? Поэтому и говорят о том, что нужно, нет, конечно, не признавать — но обеспечить дополнительные гарантии защиты острова от китайской агрессии? Но все это пропаганда и самообман: в реальности Штаты не могут сохранить Тайвань в своей орбите даже в среднесрочной перспективе.Не потому, что Китай собирается завоевать его силой: Пекин неминуемо вернет остров в состав страны мирным путем (через опробованную на Гонконге схему "одна страна — две системы"). Да, это произойдет не завтра и не через пять лет — но тогда, когда Китай обеспечит себе военное преимущество в прибрежных водах. То есть сможет гарантированно не подпускать американцев к своему и тайваньскому побережью. Именно понимание неизбежности этого и злит Штаты. И те, кто не хочет считаться с реальностью, выступают с предложениями "немедленно признать Тайвань". Зачем они это делают?Вторые — сознательно стремясь спровоцировать конфликт или приблизить его. Потому что признание независимости Тайваня это вторая геополитическая "атомная бомба", сравнимая по своим последствиям с уже взорванной в виде антироссийских санкций. Признание Тайваня автоматически приведет к тому, что Пекин разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном. И постепенно начнется финансово-экономическая война двух главных мировых экономик.Но, учитывая уже объявленную Западом России тотальную финансово-экономическую войну, все превратится в войну экономик Востока и Запада.Понятно, что прямо сейчас в Вашингтоне этого не хотят — США все еще надеются сколотить некое подобие единого фронта против Поднебесной. Более того, в нынешних условиях конфронтации с Россией англосаксам категорически не нужен второй фронт против Китая, даже финансово-экономический.Но зачем же тогда они сейчас провоцируют Китай на тайваньском направлении? Затем же, зачем верят в реальность широкой антикитайской коалиции, причем не только идеологической ("саммит за демократию"), но и геополитической (QUAD с участием Индии). И это само по себе не укрепляет, а ослабляет американскую позицию: в Пекине видят, что Штаты провоцируют его тайваньской картой. И одновременно наблюдают за тем, как англосаксы командуют европейской экономикой, обрубая ее связи с Россией — то есть завтра они смогут сделать то же самое со связями ЕС и Китая? Но при этом в Пекине видят и то, как Запад наносит необратимый ущерб своим позициям в мировой финансовой системе, то есть вредит сам себе.Что остается думать китайским руководителям? Что атлантисты неадекватны, что они не понимают, что делают. И тут выходит Линдси Грэм с призывом "убить Путина", а Помпео — с требованием признать Тайвань, окончательно подтверждая китайские сомнения в реализме англосаксов.Мы имеем дело с неадекватным и во многом именно поэтому и уходящим гегемоном. И нам, и китайцам надо просто спокойно делать свое дело и идти к намеченной цели — и по отдельности, и вместе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

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