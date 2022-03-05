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"Прекратить военные действия на период мирных переговоров между РФ и Украиной" – ОБСЕ

"Прекратить военные действия на период мирных переговоров между РФ и Украиной" – ОБСЕ

Председатель ОБСЕ призвал к прекращению кровопролития и военных действий на период мирных переговоров между Россией и Украиной 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T17:03+0400

2022-03-05T17:03+0400

2022-03-05T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. На Украине на период переговоров должен быть прекращен огонь – к этому стороны конфликта призвал председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет РИА Новости.Кроме того, председатель ОБСЕ также призвал продолжать создание гуманитарных коридоров на Украине. "Я призываю продолжать создавать гуманитарные коридоры, которые упростят эвакуацию гражданского населения из находящихся под угрозой городов", – сказал он. "Наш приоритет – оказание помощи сотням тысяч, а вскоре, возможно, и миллионам беженцев", – добавил Рау.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, украина, обсе, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022