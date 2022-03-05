https://sputnik-georgia.ru/20220305/sanktsii-protiv-rf-ne-oznachayut-ee-izolyatsiyu--peskov-264992057.html

Санкции против РФ не означают ее изоляцию – Песков

Санкции против РФ не означают ее изоляцию – Песков

Российская Федерация крупнейшее государство, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от него, заявил представитель Кремля 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Вашингтон и Брюссель не смогут изолировать Россию, потому что мир для этого слишком большой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Российская Федерация крупнейшее государство, чтобы кому-то было под силу абстрагироваться от него, добавил представитель Кремля."В мире, как вы знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений. Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что мы не должны говорить об изоляции", – отметил Песков.Россия ожидает ответа от Украины по новому раунду переговоров - Лавров >>>Пресс-секретарь Путина также выразил надежду, что партнеры сменят свою "чрезмерно эмоциональную позицию".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире, украина, вашингтон, брюссель