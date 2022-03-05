https://sputnik-georgia.ru/20220305/turtsiya-gotova-evakuirovat-grazhdan-s-ukrainy-264988826.html

Турция готова эвакуировать граждан с Украины

Турция готова эвакуировать граждан с Украины

Два турецких самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T13:27+0400

2022-03-05T13:27+0400

2022-03-05T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Турецкие власти продолжают переговоры с Российской Федерацией и Украиной по поводу эвакуации своих граждан: на данный момент два турецких самолета готовы для этого в украинском аэропорту БориспольОб этом заявил министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, турция, россия, украина