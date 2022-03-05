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Турция готова эвакуировать граждан с Украины
Турция готова эвакуировать граждан с Украины
Два турецких самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T13:27+0400
2022-03-05T13:27+0400
2022-03-05T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Турецкие власти продолжают переговоры с Российской Федерацией и Украиной по поводу эвакуации своих граждан: на данный момент два турецких самолета готовы для этого в украинском аэропорту БориспольОб этом заявил министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, турция, россия, украина
Турция готова эвакуировать граждан с Украины
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Два турецких самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Турецкие власти продолжают переговоры с Российской Федерацией и Украиной по поводу эвакуации своих граждан: на данный момент два турецких самолета готовы для этого в украинском аэропорту Борисполь
Об этом заявил министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
"Вечером 24 февраля мы отправили два самолета А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолета в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу", - сообщил Акар журналистам 5 марта.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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