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"Тяжело об этом говорить" – Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газа

"Тяжело об этом говорить" – Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газа

Стоимость нефти, газа и продуктов их переработки, в том числе бензина, подскочили по всему миру из-за событий на Украине 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск призвал срочно увеличить объемы добычи нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в силах вовремя заместить российский экспорт углеводородов.Стоимость нефти, газа и продуктов их переработки, в том числе бензина, подскочили по всему миру из-за событий на Украине.Пострадает и Tesla, говорит Маск. Предприниматель признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях его компании. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", – отметил Маск.В Америке в данное время активно обсуждают тему запрета закупок российской нефти в рамках санкций на фоне происходящего на Украине. При этом Белый дом пока выступает против подобной меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, в мире, новости, украина, twitter, tesla, россия, илон маск