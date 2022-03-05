https://sputnik-georgia.ru/20220305/vengriya-zapretila-eksport-zerna-chto-budet-s-tsenami-264984123.html

Венгрия запретила экспорт зерна: что будет с ценами?

Венгрия запретила экспорт зерна: что будет с ценами?

Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T21:21+0400

2022-03-05T21:21+0400

2022-03-05T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Венгерские власти решили запретить экспорт зерна из-за роста цен, вызванного ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.По словам министра сельского хозяйства, соответствующее постановление правительства будет опубликовано в пятницу вечером.Цена на пшеницу уже бьет рекорды. Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы – за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за ситуации на Украине.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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