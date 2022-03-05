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Ввод особого положения и режима ЧС не планируется – Путин
Ввод особого положения и режима ЧС не планируется – Путин
Российский лидер заявил, что такой небходимости сегодня нет 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T18:31+0400
2022-03-05T18:31+0400
2022-03-05T18:31+0400
владимир путин
россия
новости
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Планирования ввода особого положения и режима чрезвычайной ситуации у власти Российской Федерации нет, заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.Российский лидер отметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая – при техногенной или природной катастрофе.Путин пояснил, ни один призывник не участвует в операции на Украине – в ней задействованы только профессионалы."В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", – добавил президент.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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владимир путин, россия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Ввод особого положения и режима ЧС не планируется – Путин
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Российский лидер заявил, что такой небходимости сегодня нет
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Планирования ввода особого положения и режима чрезвычайной ситуации у власти Российской Федерации нет, заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости
.
Российский лидер отметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая – при техногенной или природной катастрофе.
"Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", – сказал глава государства на встрече с представительницами летного состава отечественных авиакомпаний.
Путин пояснил, ни один призывник не участвует в операции на Украине – в ней задействованы только профессионалы.
"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", – добавил президент.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.
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