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Ввод особого положения и режима ЧС не планируется – Путин

Ввод особого положения и режима ЧС не планируется – Путин

Российский лидер заявил, что такой небходимости сегодня нет 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T18:31+0400

2022-03-05T18:31+0400

2022-03-05T18:31+0400

владимир путин

россия

новости

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Планирования ввода особого положения и режима чрезвычайной ситуации у власти Российской Федерации нет, заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.Российский лидер отметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая – при техногенной или природной катастрофе.Путин пояснил, ни один призывник не участвует в операции на Украине – в ней задействованы только профессионалы."В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", – добавил президент.НАТО сохраняет дверь для диалога с РФ открытой – Блинкен >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Жертвы есть с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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владимир путин, россия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022