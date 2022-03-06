https://sputnik-georgia.ru/20220306/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-700-265007885.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 700

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 700

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся около 2,5 тысячи инфицированных коронавирусом 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T11:18+0400

2022-03-06T11:18+0400

2022-03-06T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 700, скончались 28 человек, согласно данным официального сайта StopCov. С начала пандемии в Грузии выявлено 1 625 372 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 7 002 человека, а с начала пандемии – 1 554 533. Скончались 16 366.За сутки сделано 9 572 теста на коронавирус, в том числе 6 738 на антиген и 2 834 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,76%, за последние 14 дней – 20,84%, за последние семь дней – 17,49%.К этому времени сделано 2 825 833 прививки, в том числе за последние сутки – 550.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 459 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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