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Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность
Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность
По словам председателя правящей партии, "Единое национальное движение" делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T23:15+0400
2022-03-06T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе вновь раскритиковал оппозиционеров и заявил о важности усиления экономики и безопасности страны.По его словам, самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" сегодня делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт."Сегодня ясно, что они не рады благополучию страны, и эти двойные стандарты и непоследовательность говорят сами за себя", - сказал Кобахидзе.По его словам, намерения оппозиционеров прямо противоречат планам по интеграции Грузии в Евросоюз. "Конечно, никому в Евросоюзе не нужна ослабленная и уязвимая страна".На этой неделе Грузия вслед за Украиной подала заявку на членство в Евросоюзе. Власти Грузии планировали сделать это в 2024 году, но из-за событий на Украине они решили ускорить процесс евроинтеграции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность
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По словам председателя правящей партии, "Единое национальное движение" делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе вновь раскритиковал оппозиционеров и заявил о важности усиления экономики и безопасности страны.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы усилить страну экономически, обеспечить нашу безопасность", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" сегодня делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт.
"Сегодня ясно, что они не рады благополучию страны, и эти двойные стандарты и непоследовательность говорят сами за себя", - сказал
Кобахидзе.
По его словам, намерения оппозиционеров прямо противоречат планам по интеграции Грузии в Евросоюз. "Конечно, никому в Евросоюзе не нужна ослабленная и уязвимая страна".
На этой неделе Грузия вслед за Украиной подала заявку на членство в Евросоюзе. Власти Грузии планировали сделать это в 2024 году, но из-за событий на Украине они решили ускорить процесс евроинтеграции.
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