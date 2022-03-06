https://sputnik-georgia.ru/20220306/kobakhidze-gruziyu-nuzhno-usilit-ekonomicheski-i-obespechit-ee-bezopasnost-265019904.html

Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность

Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность

По словам председателя правящей партии, "Единое национальное движение" делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T23:15+0400

2022-03-06T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе вновь раскритиковал оппозиционеров и заявил о важности усиления экономики и безопасности страны.По его словам, самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" сегодня делает все возможное, чтобы вовлечь Грузию в конфликт."Сегодня ясно, что они не рады благополучию страны, и эти двойные стандарты и непоследовательность говорят сами за себя", - сказал Кобахидзе.По его словам, намерения оппозиционеров прямо противоречат планам по интеграции Грузии в Евросоюз. "Конечно, никому в Евросоюзе не нужна ослабленная и уязвимая страна".На этой неделе Грузия вслед за Украиной подала заявку на членство в Евросоюзе. Власти Грузии планировали сделать это в 2024 году, но из-за событий на Украине они решили ускорить процесс евроинтеграции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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