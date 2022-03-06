https://sputnik-georgia.ru/20220306/patriarkh-gruzii-v-proschennoe-voskresene-zayavil-o-neobkhodimosti-prekrascheniya-krovoprolitiya-265019310.html

Патриарх Грузии в Прощеное воскресенье заявил о необходимости прекращения кровопролития

Патриарх Грузии в Прощеное воскресенье заявил о необходимости прекращения кровопролития

Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей 06.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в своей проповеди в Прощеное воскресенье заявил о важности сделать все возможное для достижения мира. Глава Грузинской православной церкви провел службу в храме Святой Троицы - Самеба, в Тбилиси.По его словам, "нужно сделать все возможное, чтобы воцарился мир".Католикос-Патриарх призвал грузинский народ усилить молитву и веру в Господа."Наши люди собрали продукты, одежду для помощи людям, но этого мало, мы будем стараться еще", - сказал Илия Второй.Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей.Молодежное движение Патриархии за неделю собрало более 10 тонн еды, одежду и 3 тысячи медикаментов и предметов медицинского назначения для оказания помощи Украине. Первая партия гуманитарной помощи от Патриархии должна отправиться из Грузии в воскресенье.Застрявших в Грузии граждан Украины обеспечат жильем и питанием>>Кроме того, Патриархия Грузии выразила готовность оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину. Для получения помощи нужно позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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