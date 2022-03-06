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Патриарх Грузии в Прощеное воскресенье заявил о необходимости прекращения кровопролития
Патриарх Грузии в Прощеное воскресенье заявил о необходимости прекращения кровопролития
Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T22:23+0400
2022-03-06T22:23+0400
2022-03-06T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в своей проповеди в Прощеное воскресенье заявил о важности сделать все возможное для достижения мира. Глава Грузинской православной церкви провел службу в храме Святой Троицы - Самеба, в Тбилиси.По его словам, "нужно сделать все возможное, чтобы воцарился мир".Католикос-Патриарх призвал грузинский народ усилить молитву и веру в Господа."Наши люди собрали продукты, одежду для помощи людям, но этого мало, мы будем стараться еще", - сказал Илия Второй.Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей.Молодежное движение Патриархии за неделю собрало более 10 тонн еды, одежду и 3 тысячи медикаментов и предметов медицинского назначения для оказания помощи Украине. Первая партия гуманитарной помощи от Патриархии должна отправиться из Грузии в воскресенье.Застрявших в Грузии граждан Украины обеспечат жильем и питанием>>Кроме того, Патриархия Грузии выразила готовность оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину. Для получения помощи нужно позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Патриарх Грузии в Прощеное воскресенье заявил о необходимости прекращения кровопролития
22:23 06.03.2022 (обновлено: 22:36 06.03.2022) Подписаться на
Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в своей проповеди в Прощеное воскресенье заявил о важности сделать все возможное для достижения мира.
Глава Грузинской православной церкви провел службу в храме Святой Троицы - Самеба, в Тбилиси.
"Мы сожалеем о сложившейся ситуации, но мы должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие... Мы молимся, пытаемся не принимать участия", - сказал Илия Второй.
По его словам, "нужно сделать все возможное, чтобы воцарился мир".
Католикос-Патриарх призвал грузинский народ усилить молитву и веру в Господа.
"Наши люди собрали продукты, одежду для помощи людям, но этого мало, мы будем стараться еще", - сказал Илия Второй.
Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей.
"Сегодня день прощения и прощение необходимо... В этот день я обращаюсь ко всем вам, простите меня, простите мои грехи. Да простит вас Господь, грехи всей Грузии, совершенные волей или неволей, да простит вас Господь", — сказал Католикос-Патриарх.
Молодежное движение Патриархии за неделю собрало более 10 тонн еды, одежду и 3 тысячи медикаментов и предметов медицинского назначения для оказания помощи Украине. Первая партия гуманитарной помощи от Патриархии должна отправиться из Грузии в воскресенье.
Кроме того, Патриархия Грузии выразила готовность оказать помощь гражданам Украины, которые не имеют возможности выехать на родину. Для получения помощи нужно позвонить по номеру: (+995) 551 35 55 33.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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