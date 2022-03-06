https://sputnik-georgia.ru/20220306/pik-koronavirusa-v-gruzii-proyden-no-rasslablyatsya-nelzya---gamkrelidze-265016734.html

Пик коронавируса в Грузии пройден, но расслабляться нельзя - Гамкрелидзе

Пик коронавируса в Грузии пройден, но расслабляться нельзя - Гамкрелидзе

Данные по приросту случаев заболевания коронавирусом пока не опустились ниже уровня рекомендованного ВОЗ 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T17:34+0400

2022-03-06T17:34+0400

2022-03-06T17:34+0400

шестая волна

грузия

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Эпидемиологическая обстановка в Грузии продолжает улучшаться, но все же нужно проявлять осторожность, сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе журналистам.Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост - в среднем 2-3 тысячи. Снизился и показатель смертности - до 20-30 человек в сутки.По его словам, общая ситуация улучшилась, но показатель инфицированных на 100 тысяч населения пока не опустился ниже уровня рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения."Эпидемическая обстановка медленными темпами идет к понижению. Как ожидается, эта тенденция сохранится в течение марта", - отметил Гамкрелидзе.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 марта>>За последние сутки коронавирус выявили у 1 700 человек, скончались 28 человек.Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 459 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19