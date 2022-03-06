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Российские карты VISA и Mastercard не будут работать в Грузии
Российские карты VISA и Mastercard не будут работать в Грузии
С выданных банками России карт VISA и Mastercard невозможно снять деньги 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T17:55+0400
2022-03-06T17:55+0400
2022-03-06T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Выданные в России карты VISA и Mastercard отныне бесполезны в Грузии - с них нельзя снять деньги или оплатить услуги или товары, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Ассоциацию банков Грузии.Международные системы Visa и Mastercard в воскресенье объявили о приостановке операций в России. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.Кроме этого, на территории России не будут работать карты VISA и Mastercard, выданные в других странах. Это касается граждан всех стран, в том числе и Грузии.Российские карты Visa и Mastercard все же будут доступны в некоторых странах>>Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Российские карты VISA и Mastercard не будут работать в Грузии
17:55 06.03.2022 (обновлено: 18:32 06.03.2022) Подписаться на
С выданных банками России карт VISA и Mastercard невозможно снять деньги
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Выданные в России карты VISA и Mastercard отныне бесполезны в Грузии - с них нельзя снять деньги или оплатить услуги или товары, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Ассоциацию банков Грузии.
Международные системы Visa и Mastercard в воскресенье объявили о приостановке операций в России. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
"С сегодняшнего дня в Грузии, как и в других странах мира, выданные в России карты VISA и Mastercard нельзя использовать в банкоматах и POS-терминалах коммерческих банков, работающих в Грузии, — владельцы этих карт не смогут снимать деньги или платить ими в торговых объектах или объектах обслуживания", - говорится в заявлении.
Кроме этого, на территории России не будут работать карты VISA и Mastercard, выданные в других странах. Это касается граждан всех стран, в том числе и Грузии.
Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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