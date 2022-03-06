https://sputnik-georgia.ru/20220306/skolko-studentov-uchatsya-v-gruzii---novaya-statistika-264980224.html

Сколько студентов учатся в Грузии - новая статистика

Сколько студентов учатся в Грузии - новая статистика

В вузах Грузии в 2021/2022 учебном году учится 1,3 тысячи человек, не достигших совершеннолетия 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T09:36+0400

2022-03-06T09:36+0400

2022-03-06T09:36+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Грузии статус студента к 2022 году имели 159,8 тысячи человек, что на 1,6% больше чем к 2021 году, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, 63,6% студентов Грузии учатся в 19 государственных вузах, а 36,4% от общего числа приходится на 45 частных университетов и институтов Грузии.При этом только в 2021/2022 учебном году статус студента получили 45,4 тысячи студентов.Число студентов в профучилищах Грузии увеличилось >>Основная часть учащихся в грузинских вузах лица от 19 до 21 года. Однако при этом в Грузии высшее образование получают 3,5 тысячи человек в возрасте от 30 до 34 лет и две тысячи человек старше 35. Также в вузах Грузии учится 1,3 тысячи человек, не достигших совершеннолетия, говорится в сообщении "Сакстата".Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета.Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства.В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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