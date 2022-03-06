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Возникнут ли в Грузии перебои с поставками муки и пшеницы?
Возникнут ли в Грузии перебои с поставками муки и пшеницы?
Основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию являются Россия и Украина 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T13:07+0400
2022-03-06T13:07+0400
2022-03-06T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия обсудил с представителями мукомольных предприятий тему запасов пшеницы и поставок муки в страну, сообщает министерство.Вопрос возможных перебоев с поставками данных товаров стал актуальным после начала Россией спецоперации на Украине. Именно эти страны являются основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию.На встрече с министром было отмечено, что проблем с запасами пшеницы в стране нет, также как нет проблем с поставками муки. Несмотря на это, по словам министра, в направлении импорта пшеницы и муки важна диверсификация рынков, над чем постоянно работают мукомольные предприятия.Председатель Ассоциации пшеницы и муки Леван Силагава отметил, что при необходимости комбинаты смогут импортировать муку и пшеницу с альтернативных рынков, говорится в сообщении. В Грузии достаточные запасы муки и пшеницы - заявление министра>>Грузия располагает запасами пшеницы в количестве 50 тысяч тонн, заявил ранее министр сельского хозяйства.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Возникнут ли в Грузии перебои с поставками муки и пшеницы?
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Основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию являются Россия и Украина
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия обсудил с представителями мукомольных предприятий тему запасов пшеницы и поставок муки в страну, сообщает министерство.
Вопрос возможных перебоев с поставками данных товаров стал актуальным после начала Россией спецоперации на Украине. Именно эти страны являются основными поставщиками пшеницы и муки в Грузию.
На встрече с министром было отмечено, что проблем с запасами пшеницы в стране нет, также как нет проблем с поставками муки. Несмотря на это, по словам министра, в направлении импорта пшеницы и муки важна диверсификация рынков, над чем постоянно работают мукомольные предприятия.
Председатель Ассоциации пшеницы и муки Леван Силагава отметил, что при необходимости комбинаты смогут импортировать муку и пшеницу с альтернативных рынков, говорится в сообщении
.
Грузия располагает запасами пшеницы в количестве 50 тысяч тонн, заявил ранее министр сельского хозяйства.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
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