https://sputnik-georgia.ru/20220307/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-910-265023744.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 910

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 910

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся около 2,5 тысячи инфицированных коронавирусом 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T10:50+0400

2022-03-07T10:50+0400

2022-03-07T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 910, скончались 32 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 626 282 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 8 081 человек, а с начала пандемии – 1 562 614. Скончались 16 398.За сутки сделано 6 685 тестов на коронавирус, в том числе 4 449 на антиген и 2 236 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 13,61%, за последние 14 дней – 20,44%, за последние семь дней – 17,28%.К этому времени сделано 2 826 144 прививки, в том числе за последние сутки – 92.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 360 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии