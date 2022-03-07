https://sputnik-georgia.ru/20220307/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-marta-265027298.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 7 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 7 марта
В числе наиболее опасных в плане ковид-заражения городов – Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T12:16+0400
2022-03-07T12:16+0400
2022-03-07T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинские медики из 910 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 474 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 6 685 тестов на коронавирус, 4 449 – на антиген, 2 236 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровел 8 081 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 562 614 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 32 пациента, а с начала пандемии – 16 398.Китай зарегистрировал суточный максимум случаев COVID-19 за два года >>>На данный момент в Грузии 47 244 активных случая, из них 2 360 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 622 пациентов тяжелое, 44 884 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 6 марта составляет 13,61%, за две недели – 20,44%, за семь дней – 17,28%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 7 марта
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В числе наиболее опасных в плане ковид-заражения городов – Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 910 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 474 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 51
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
В стране за последние сутки сделано 6 685 тестов на коронавирус, 4 449 – на антиген, 2 236 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровел 8 081 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 562 614 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 32 пациента, а с начала пандемии – 16 398.
На данный момент в Грузии 47 244 активных случая, из них 2 360 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 622 пациентов тяжелое, 44 884 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 6 марта составляет 13,61%, за две недели – 20,44%, за семь дней – 17,28%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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