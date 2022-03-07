https://sputnik-georgia.ru/20220307/kinotsentr-gruzii-khochet-priostanovit-kontrakt-s-gosfilmofondom-265026761.html

Киноцентр Грузии хочет приостановить контракт с "Госфильмофондом"

Киноцентр Грузии хочет приостановить контракт с "Госфильмофондом"

Киноцентр с 2016 года возвращает на родину копии грузинских фильмов из России, хранящиеся в "Госфильмофонде" 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T13:45+0400

2022-03-07T13:45+0400

2022-03-07T13:45+0400

национальный центр кинематографии грузии

грузия

новости

госфильмофонд россии

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии обратился к министерству культуры с просьбой приостановить контракт с российским "Госфильмофондом" в связи с событиями на Украине.Директор киноцентра Гага Чхаидзе в своем письме отметил, что для него и для киноцентра этот проект важен, однако из-за событий на Украине пожелал приостановить его.В настоящее время с "Госфильмофондом" заключен контракт на более 149 тысяч долларов для изготовления копий восьми грузинских фильмов на базе "Госфильмофонда".Отмечается, что из этой суммы 52 522 доллара в декабре были перечислены авансом, чтобы "Госфильмофонд" приобрел пленку Kodak. Пленка еще не куплена, и неизвестно, сможет ли ее приобрести "Госфильмофонд" в связи с введенными против России санкциями, отмечают в грузинском киноцентре.Оставшаяся сумма - 325 272 лари (более 97 тысяч долларов) должна быть передана РФ министерством культуры Грузии после завершения работ."Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ >>>В конце письма директор киноцентра обратился к министерству культуры, попросив оставшиеся средства перевести на счет Национального киноцентра для финансирования грузинских фильмов. Отмечается, что программа возврата грузинских фильмов обязательно продолжится после окончания событий на Украине.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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национальный центр кинематографии грузии, грузия, новости, госфильмофонд россии, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии