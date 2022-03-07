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"Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ

"Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ

В субботу стало известно, что Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков из Грузии 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия заново не обращалась к России по вопросу допуска на российский рынок грузинского молока и молочных продуктов, это обсуждалось годы и только теперь было принято решение, сказал зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани.Власти Грузии подверглись резкой критике со стороны оппозиции за то, что на фоне вводимых Западом санкций против России, грузинская сторона, напротив, планирует расширить экспорт в эту страну. Запад стал ужесточать санкции сразу после начала Россией спецоперации на Украине.По его словам, Грузия ничего не предпринимала и заново не поднимала вопрос об открытии российского рынка для грузинской молочки. Кобахидзе: Грузию нужно усилить экономически и обеспечить ее безопасность>>"Именно поэтому считаю, что это притянутая за уши тема. Хотя, очень печально, что на этом фоне в Грузии появляются политические силы и прямо "Национальное движение"(крупнейшая оппозиционная партия – ред.), которая использует это в своих целях", – отметил Чиковани.Накануне стало известно, что Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков из Грузии. Речь идет о 15 грузинских предприятиях по производству молока и молочной продукции, названия которых не уточняются.Минсельхоз Грузии объяснил договоренность о вывозе молочки в Россию>>Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России.Россия на сегодняшний день является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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