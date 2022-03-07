https://sputnik-georgia.ru/20220307/kulumbegov-pora-otmenyat-obyazatelnoe-noshenie-masok-na-ulitse-265020561.html

Кулумбегов: пора отменять обязательное ношение масок на улице

Кулумбегов: пора отменять обязательное ношение масок на улице

Только два месяца в течение двух лет в Грузии не требовалось ношение масок на улице 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T08:36+0400

2022-03-07T08:36+0400

2022-03-07T08:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов больше не видит смысла в ношении масок на открытом воздухе и настаивает на отмене штрафов.С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.По его словам, тех, кто не хочет носить маски на улице, не нужно штрафовать.Ранее власти Грузии заявили, что пока не планируют отменять требование о ношении масок как в помещениях и транспорте, так и на улице. Решение будет принято, когда эпидемиологическая обстановка, которая стремительно начала улучшаться, полностью не стабилизируется.Штраф за нарушение правила ношения маски в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивается.Какие ковид-ограничения отменены в Грузии с началом весны>>Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 2-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, общество, грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение