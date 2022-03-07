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Кулумбегов: пора отменять обязательное ношение масок на улице
Кулумбегов: пора отменять обязательное ношение масок на улице
Только два месяца в течение двух лет в Грузии не требовалось ношение масок на улице 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T08:36+0400
2022-03-07T08:36+0400
2022-03-07T08:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов больше не видит смысла в ношении масок на открытом воздухе и настаивает на отмене штрафов.С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.По его словам, тех, кто не хочет носить маски на улице, не нужно штрафовать.Ранее власти Грузии заявили, что пока не планируют отменять требование о ношении масок как в помещениях и транспорте, так и на улице. Решение будет принято, когда эпидемиологическая обстановка, которая стремительно начала улучшаться, полностью не стабилизируется.Штраф за нарушение правила ношения маски в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивается.Какие ковид-ограничения отменены в Грузии с началом весны>>Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 2-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, общество, грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение
Кулумбегов: пора отменять обязательное ношение масок на улице
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Только два месяца в течение двух лет в Грузии не требовалось ношение масок на улице
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов больше не видит смысла в ношении масок на открытом воздухе и настаивает на отмене штрафов.
С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.
"Обязательное ношение масок в открытых пространствах должны отменить. Если у кого-то будет желание, пусть носит десять масок, не станем мешать", – написал Кулумбегов на своей странице в Facebook.
По его словам, тех, кто не хочет носить маски на улице, не нужно штрафовать.
Ранее власти Грузии заявили, что пока не планируют отменять требование о ношении масок как в помещениях и транспорте, так и на улице. Решение будет принято, когда эпидемиологическая обстановка, которая стремительно начала улучшаться, полностью не стабилизируется.
Штраф за нарушение правила ношения маски в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивается.
Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.
В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 2-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.
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