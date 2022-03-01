https://sputnik-georgia.ru/20220301/kakie-kovid-ogranicheniya-otmeneny-v-gruzii-s-nachalom-vesny-264868604.html

Какие ковид-ограничения отменены в Грузии с началом весны

Какие ковид-ограничения отменены в Грузии с началом весны

Обязательным в Грузии остается только ношение масок как на улице, так и в помещении 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T07:01+0400

2022-03-01T07:01+0400

2022-03-01T07:49+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии снимают часть ограничений, в том числе на проведение свадеб и обязательную проверку температуры.Sputnik Грузия представляет вам весь список снятых ограничений/Свободный въезд в странуСогласно новым правилам все иностранцы могут беспрепятственно пересечь как воздушную, так и сухопутную границу Грузии в случае полной вакцинации. Невакцинированные же должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.А вот обязательного ПЦР-тестирования на третий день по приезду больше не будет.Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе >>Аналогичные правила действуют для граждан Грузии. В случае же отсутствия теста или вакцинации им придется провести 5 дней в карантине.Свободно в рестораны, клубы и на свадьбыС 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах.Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях до 15 вместо 10.Соблюдая эти правила, разрешено проводить застолья, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством гостей.Ночные клубы Грузии снова откроются - названа точная дата >>С 4 марта разрешается функционирование ночных клубов с 60% загрузкой.С 15 марта в Грузии без каких-либо ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги.Никаких ковид-гостиниц и термоскринингаС 1 марта упраздняются карантинные пространства, которые обустроены в гостиницах.Также в Грузии отменили обязательную проверку температуры, а также регистрационные журналы и дезинфекционные барьеры.Что продолжает действоватьОбязательным в Грузии остается только ношение масок как на улице, так и в помещении. Власти Грузии заявили, что не будут снимать это ограничение пока эпидемиологическая ситуация, резко пошедшая на спад, полностью не стабилизируется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса