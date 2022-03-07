https://sputnik-georgia.ru/20220307/miting-v-podderzhku-ukrainy-v-tbilisi-pereros-v-antipravitelstvennye-vystupleniya-265051228.html
Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления
Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления
Демонстранты задержаны за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления полиции 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T23:20+0400
2022-03-07T23:20+0400
2022-03-08T00:06+0400
грузия
новости
владимир путин
ираклий гарибашвили
украина
тбилиси
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Несколько человек задержаны в центре Тбилиси на акции протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.Среди задержанных - активисты Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и Бачи Валишвили. По словам главы патрульной полиции Тбилиси Лаши Джохадзе, все демонстранты задержаны за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления полиции.Изначально митинг был организован в поддержку Украины. Организаторы акции - молодежное гражданское движение "Стыдно" - требовали от грузинских властей ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.Собравшиеся развернули у здания парламента на проспекте Руставели большой флаг Украины и пошли шествием к зданию администрации правительства.Позднее митинг перерос в антиправительственные выступления в связи с решением Тбилиси не присоединяться к экономическим санкциям против РФ. Собравшиеся требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и скандировали "Уходи". Задержания начались после того, как участники акции стали забрасывать полицейских, которые выстроили кордон перед правительством, туалетной бумагой, а позже начали сыпать на них муку, заявляя, что она российского производства. Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались - глава делегации РФ>>В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, владимир путин, ираклий гарибашвили, украина, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины 2022
Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления
23:20 07.03.2022 (обновлено: 00:06 08.03.2022) Подписаться на
Демонстранты задержаны за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления полиции
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Несколько человек задержаны в центре Тбилиси на акции протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает корр. Sputnik Грузия
с места событий.
Среди задержанных - активисты Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и Бачи Валишвили. По словам главы патрульной полиции Тбилиси Лаши Джохадзе, все демонстранты задержаны за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления полиции.
"У всего есть форма и правила. Они (демонстранты - ред.) кидали в нас туалетную бумагу", - отметил Джохадзе.
Изначально митинг был организован в поддержку Украины. Организаторы акции - молодежное гражданское движение "Стыдно" - требовали от грузинских властей ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.
Собравшиеся развернули у здания парламента на проспекте Руставели большой флаг Украины и пошли шествием к зданию администрации правительства.
Позднее митинг перерос в антиправительственные выступления в связи с решением Тбилиси не присоединяться к экономическим санкциям против РФ. Собравшиеся требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и скандировали "Уходи".
Задержания начались после того, как участники акции стали забрасывать полицейских, которые выстроили кордон перед правительством, туалетной бумагой, а позже начали сыпать на них муку, заявляя, что она российского производства.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.
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