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От отношений между Россией и Германией зависит мир в Европе – МИД РФ
От отношений между Россией и Германией зависит мир в Европе – МИД РФ
При всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, надеются в МИД РФ 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации выразили надежду, что Берлин осознает бесперспективность "сжигания мостов", а от отношений двух государств будет зависеть мир на континенте.Об этом в интервью РИА Новости заявил глава третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Тяпкин добавил, что "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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От отношений между Россией и Германией зависит мир в Европе – МИД РФ
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При всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, надеются в МИД РФ
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации выразили надежду, что Берлин осознает бесперспективность "сжигания мостов", а от отношений двух государств будет зависеть мир на континенте.
Об этом в интервью РИА Новости
заявил глава третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придет понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно", – сказал Тяпкин.
Тяпкин добавил, что "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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