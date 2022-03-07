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От отношений между Россией и Германией зависит мир в Европе – МИД РФ

От отношений между Россией и Германией зависит мир в Европе – МИД РФ

При всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, надеются в МИД РФ 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T14:01+0400

2022-03-07T14:01+0400

2022-03-07T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации выразили надежду, что Берлин осознает бесперспективность "сжигания мостов", а от отношений двух государств будет зависеть мир на континенте.Об этом в интервью РИА Новости заявил глава третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Тяпкин добавил, что "при всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте."Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, новости, украина, германия, европа, обострение ситуации вокруг украины 2022