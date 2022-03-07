https://sputnik-georgia.ru/20220307/pekin-evakuiroval-s-ukrainy-bolshinstvo-svoikh-grazhdan-265021902.html
Пекин эвакуировал с Украины большинство своих граждан
Пекин эвакуировал с Украины большинство своих граждан
Ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T10:19+0400
2022-03-07T10:19+0400
2022-03-07T10:40+0400
китай
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24156/07/241560740_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_1d63bbb58659f9cfa24223f69678c481.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Китай к 7 марта провел эвакуацию с Украины большинства своих граждан, находящихся в стране. Об этом говорится в сообщении посольства КНР на Украине.В посольстве КНР отмечают, что сейчас ситуация на Украине продолжает ухудшаться и возрастает напряженность, поэтому дипмиссия напоминает все еще находящимся на Украине гражданам КНР о необходимости как можно скорее покинуть страну.Что касается числа китайских соотечественников, то ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан. Это в основном студенты и сотрудники различных предприятий с китайским капиталом.Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
китай
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24156/07/241560740_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_2bf0ef1acf996d19397d1944edc25a34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, в мире
Пекин эвакуировал с Украины большинство своих граждан
10:19 07.03.2022 (обновлено: 10:40 07.03.2022) Подписаться на
Ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Китай к 7 марта провел эвакуацию с Украины большинства своих граждан, находящихся в стране. Об этом говорится в сообщении посольства КНР на Украине.
"К настоящему моменту большинство находившихся на Украине китайских соотечественников эвакуированы", – сказано в сообщении дипмиссии в соцсети WeChat.
В посольстве КНР отмечают, что сейчас ситуация на Украине продолжает ухудшаться и возрастает напряженность, поэтому дипмиссия напоминает все еще находящимся на Украине гражданам КНР о необходимости как можно скорее покинуть страну.
Что касается числа китайских соотечественников, то ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан. Это в основном студенты и сотрудники различных предприятий с китайским капиталом.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.