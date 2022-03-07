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Пекин эвакуировал с Украины большинство своих граждан

Пекин эвакуировал с Украины большинство своих граждан

Ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Китай к 7 марта провел эвакуацию с Украины большинства своих граждан, находящихся в стране. Об этом говорится в сообщении посольства КНР на Украине.В посольстве КНР отмечают, что сейчас ситуация на Украине продолжает ухудшаться и возрастает напряженность, поэтому дипмиссия напоминает все еще находящимся на Украине гражданам КНР о необходимости как можно скорее покинуть страну.Что касается числа китайских соотечественников, то ранее посольство Китая на Украине сообщало, что в стране находятся примерно 6 тысяч китайских граждан. Это в основном студенты и сотрудники различных предприятий с китайским капиталом.Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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китай, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, новости, в мире