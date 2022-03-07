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"Решение кризиса на Украине требует холодной головы, не подливания масла в огонь" – Китай
"Решение кризиса на Украине требует холодной головы, не подливания масла в огонь" – Китай
Китай намерен продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T13:32+0400
2022-03-07T13:32+0400
2022-03-07T13:32+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Холодная голова, а не подливание масла в огонь – такого подхода требует решение украинского вопроса, cчитает министр иностранных дел Китая Ван И.Власти КНР выражают надежду, что РФ и Украина добьются значимого прогресса в ходе третьего раунда переговоров. "Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", – отметил министр.Ван И также заверил, что Китай намерен продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество."Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", – заявил министр.Китай зарегистрировал суточный максимум случаев COVID-19 за два года >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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китай, украина, новости, в мире, ван и, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Решение кризиса на Украине требует холодной головы, не подливания масла в огонь" – Китай
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Китай намерен продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Холодная голова, а не подливание масла в огонь – такого подхода требует решение украинского вопроса, cчитает министр иностранных дел Китая Ван И.
"Причины, по которым ситуация на Украине развилась до нынешнего положения, сложные. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подливания масла в огонь и обострения противоречий", – заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции 7 марта.
Власти КНР выражают надежду, что РФ и Украина добьются значимого прогресса в ходе третьего раунда переговоров. "Россия и Украина провели два раунда переговоров, и мы надеемся, что в предстоящем третьем раунде переговоров стороны достигнут нового прогресса", – отметил министр.
Ван И также заверил, что Китай намерен продолжать конструктивную роль в продвижении мирных переговоров между РФ и Украиной, при необходимости осуществлять посредничество.
"Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять необходимое посредничество", – заявил министр.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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