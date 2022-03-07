https://sputnik-georgia.ru/20220307/tbilistsam-skorrektiruyut-nepravilnye-nachisleniya-za-elektroenergiyu-v-sleduyuschem-mesyatse-265040960.html

Тбилисцам скорректируют неправильные начисления за электроэнергию в следующем месяце

Тбилисцам скорректируют неправильные начисления за электроэнергию в следующем месяце

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T17:45+0400

2022-03-07T17:45+0400

2022-03-07T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Абонентам электрораспределительных компаний "Теласи" и "Телмико" вычтут лишние начисления на счета в следующем месяце, сообщает телеканал "Рустави 2".Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля совместно с аппаратом энергоомбудсмена из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку. Вскоре к процессу подключилась следственная служба Минфина.В компании эти нарушения объясняют человеческим фактором, тогда как для GNERC это системные проблемы. Выявлено до 10 тысяч случаев. Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время.В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Несмотря на это, в октябре компания снова получила предупреждение также за неправильные начисления.В декабре 2021 года компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Часть жителей Тбилиси останется без электричества >>>Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, общество, тбилиси, электроэнергия