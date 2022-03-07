https://sputnik-georgia.ru/20220307/tbilistsam-skorrektiruyut-nepravilnye-nachisleniya-za-elektroenergiyu-v-sleduyuschem-mesyatse-265040960.html
Тбилисцам скорректируют неправильные начисления за электроэнергию в следующем месяце
Тбилисцам скорректируют неправильные начисления за электроэнергию в следующем месяце
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T17:45+0400
2022-03-07T17:45+0400
2022-03-07T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Абонентам электрораспределительных компаний "Теласи" и "Телмико" вычтут лишние начисления на счета в следующем месяце, сообщает телеканал "Рустави 2".Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля совместно с аппаратом энергоомбудсмена из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку. Вскоре к процессу подключилась следственная служба Минфина.В компании эти нарушения объясняют человеческим фактором, тогда как для GNERC это системные проблемы. Выявлено до 10 тысяч случаев. Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время.В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Несмотря на это, в октябре компания снова получила предупреждение также за неправильные начисления.В декабре 2021 года компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Часть жителей Тбилиси останется без электричества >>>Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, общество, тбилиси, электроэнергия
Тбилисцам скорректируют неправильные начисления за электроэнергию в следующем месяце
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Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Абонентам электрораспределительных компаний "Теласи" и "Телмико" вычтут лишние начисления на счета в следующем месяце, сообщает
телеканал "Рустави 2".
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) осуществляет проверку компаний с 7 февраля совместно с аппаратом энергоомбудсмена из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку. Вскоре к процессу подключилась следственная служба Минфина.
В компании эти нарушения объясняют человеческим фактором, тогда как для GNERC это системные проблемы. Выявлено до 10 тысяч случаев.
При проверке всего бизнес-процесса были выявлены факты, когда считыватель не приезжал на место и условно начислял долг абонентам на основании счетов за предыдущие месяцы. Лабораторные проверки также показали, что некоторые счетчики были неисправны.
Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время.
В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Несмотря на это, в октябре компания снова получила предупреждение также за неправильные начисления.
В декабре 2021 года компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию.
Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.
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