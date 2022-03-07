https://sputnik-georgia.ru/20220307/vaktsinatsiyu-v-gruzii-nuzhno-usilit--glava-minzdrava-265032401.html

"Вакцинацию в Грузии нужно усилить" – глава Минздрава

"Вакцинацию в Грузии нужно усилить" – глава Минздрава

За вчерашний день в стране сделано всего 92 прививки, тогда как еще в январе в день были вакцинированы от семи и более тысяч граждан 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T14:32+0400

2022-03-07T14:32+0400

2022-03-07T14:32+0400

вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Грузии должен быть усилен темп вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.В Грузии 6 марта сделано всего 92 прививки, тогда как еще в январе в день были вакцинированы от семи и более тысяч граждан.По последним данным, в Грузии всего сделано 2 826 144 прививки. Полную дозу сделали 1 248 841 человек, бустер дозу – 222 624.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что страна ведет переговоры с Pfizer о доставке новых вакцин, которые являются более чувствительными к новому штамму коронавируса "омикрон".Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer и 30 марта граждане могли прививаться и этим препаратом. 3 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая, а Sinovac – 24 мая.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 7 марта >>>С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вакцинация от коронавируса, новости, грузия, общество, минздрав грузии, коронавирус covid-19