https://sputnik-georgia.ru/20220307/vpervye-v-2022-godu-v-gruzii-vyyavili-menee-tysyachi-kovid-infitsirovannykh-za-sutki-265043175.html

Впервые в 2022 году: в Грузии выявили менее тысячи ковид-инфицированных за сутки

Впервые в 2022 году: в Грузии выявили менее тысячи ковид-инфицированных за сутки

Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован в декабре 2021 года 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T18:51+0400

2022-03-07T18:51+0400

2022-03-07T18:53+0400

шестая волна

грузия

общество

новости

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Впервые за последние несколько месяцев в Грузии выявили менее тысячи инфицированных коронавирусом за сутки.По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, за последние сутки в стране зафиксировано 910 новых случаев инфицирования.Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован 26 декабря 2021 года - эпидемиологи выявили 986 новых случаев инфицирования.С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться. Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. В день в Грузии выявляли более 25-26 тысяч случаев.Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маску и максимально стараться избегать общественных мест.Пик коронавируса в Грузии пройден, но расслабляться нельзя - Гамкрелидзе>>С конца февраля - начала марта количество новых случаев начало постепенно снижаться.По словам специалистов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день, в среднем, выявляют по 32-35 летальных исходов. Специалисты объясняют это коварностью и непредсказуемостью течения заболевания.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 626 282 инфицированных, из них 1 562 614 выздоровели, 16 398 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19