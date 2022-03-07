https://sputnik-georgia.ru/20220307/vpervye-v-2022-godu-v-gruzii-vyyavili-menee-tysyachi-kovid-infitsirovannykh-za-sutki-265043175.html
Впервые в 2022 году: в Грузии выявили менее тысячи ковид-инфицированных за сутки
Впервые в 2022 году: в Грузии выявили менее тысячи ковид-инфицированных за сутки
Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован в декабре 2021 года 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T18:51+0400
2022-03-07T18:51+0400
2022-03-07T18:53+0400
шестая волна
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708708_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_b7ec52c88498e7ca9702d1904afcae43.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Впервые за последние несколько месяцев в Грузии выявили менее тысячи инфицированных коронавирусом за сутки.По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, за последние сутки в стране зафиксировано 910 новых случаев инфицирования.Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован 26 декабря 2021 года - эпидемиологи выявили 986 новых случаев инфицирования.С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться. Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. В день в Грузии выявляли более 25-26 тысяч случаев.Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маску и максимально стараться избегать общественных мест.Пик коронавируса в Грузии пройден, но расслабляться нельзя - Гамкрелидзе>>С конца февраля - начала марта количество новых случаев начало постепенно снижаться.По словам специалистов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день, в среднем, выявляют по 32-35 летальных исходов. Специалисты объясняют это коварностью и непредсказуемостью течения заболевания.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 626 282 инфицированных, из них 1 562 614 выздоровели, 16 398 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708708_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_732867b540b344fcdee4d0713a763396.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
Впервые в 2022 году: в Грузии выявили менее тысячи ковид-инфицированных за сутки
18:51 07.03.2022 (обновлено: 18:53 07.03.2022) Подписаться на
Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован в декабре 2021 года
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Впервые за последние несколько месяцев в Грузии выявили менее тысячи инфицированных коронавирусом за сутки.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, за последние сутки в стране зафиксировано 910 новых случаев инфицирования.
Последний раз подобный показатель в Грузии был зафиксирован 26 декабря 2021 года - эпидемиологи выявили 986 новых случаев инфицирования.
С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться.
Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. В день в Грузии выявляли более 25-26 тысяч случаев.
Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маску и максимально стараться избегать общественных мест.
С конца февраля - начала марта количество новых случаев начало постепенно снижаться.
По словам специалистов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день, в среднем, выявляют по 32-35 летальных исходов. Специалисты объясняют это коварностью и непредсказуемостью течения заболевания.
В Грузии с начала пандемии выявлено 1 626 282 инфицированных, из них 1 562 614 выздоровели, 16 398 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.