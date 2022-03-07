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Землетрясение произошло у границы Грузии
Землетрясение произошло у границы Грузии
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Чеченской Республике. Эпицентр находился на глубине 5 километров 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T11:04+0400
2022-03-07T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 километрах от границы Грузии, эпицентр был зафиксирован в Чечне (РФ), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Землетрясение произошло у границы Грузии
11:04 07.03.2022 (обновлено: 11:09 07.03.2022) Подписаться на
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Чеченской Республике. Эпицентр находился на глубине 5 километров
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 километрах от границы Грузии, эпицентр был зафиксирован в Чечне (РФ), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 10:24 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5 километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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