https://sputnik-georgia.ru/20220307/zemletryasenie-proizoshlo-u-granitsy-gruzii--265024743.html

Землетрясение произошло у границы Грузии

Землетрясение произошло у границы Грузии

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Чеченской Республике. Эпицентр находился на глубине 5 километров 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 5 километрах от границы Грузии, эпицентр был зафиксирован в Чечне (РФ), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, землетрясение, чечня, россия