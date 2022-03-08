https://sputnik-georgia.ru/20220308/aktivista-zaderzhali-v-tbilisi-za-kidanie-yaytsami-v-zdanie-pravitelstva-265076361.html

Задержан активист, который кидал яйца в здание правительства Грузии

Задержан активист, который кидал яйца в здание правительства Грузии

Дигмелашвили опротестовывал задержания членов движения "Стыдно" 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Полиция задержала основателя молодежного движения "Стыдно" Шоту Дигмелашвили после того, как он начал кидать куриные яйца в здание правительства Грузии в Тбилиси.Дигмелашвили заявил, что таким образом он опротестовал вчерашние задержания своих соратников у правительства. До того, как приступить к активным действиям Дигмелашвили спорил с полицейским о том, можно ли кидать яйца в здание. Это он заснял на камеру и выложил в Сеть.В итоге полиция задержала Дигмелашвили в административном порядке.Накануне были задержаны девять членов движения "Стыдно", среди них Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и Бачи Валишвили, которые организовали у парламента акцию в поддержку Украины, а после отправились к зданию правительства требовать отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления>>Задержания начались после того, как участники акции стали забрасывать полицейских, которые выстроили кордон перед правительством, туалетной бумагой, а позже начали сыпать на них муку, заявляя, что она российского производства.Они были задержаны по обвинению в хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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