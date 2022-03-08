https://sputnik-georgia.ru/20220308/azerbaydzhanskie-diplomaty-evakuirovany-iz-kieva-vo-lvov-265059328.html

Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Киева во Львов

Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Киева во Львов

Во Львове дипломаты продолжат работу по обращениям азербайджанцев на Украине 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T15:42+0400

2022-03-08T15:42+0400

2022-03-08T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Азербайджанские власти эвакуировали во Львов своих дипломатов, работающих в Киеве.Согласно информации, во Львове дипломаты продолжат работу по обращениям азербайджанцев на Украине, в том числе по вопросам эвакуации.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022