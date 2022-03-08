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Более тысячи граждан Грузии вернулись на родину из Украины

Более тысячи граждан Грузии вернулись на родину из Украины

Дипмиссии Грузии на Украине и в соседних странах работают в чрезвычайном режиме 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Более тысячи граждан Грузии вернулись из Украины на родину через разные страны, сообщает телекомпания "Рустави 2".По поручению правительства Грузии, с помощью посольств грузинских граждан вывозят из Украины в ближайшие страны, откуда их отправляют на родину.Помимо дипмиссий на Украине, в чрезвычайном режиме работают и дипломатические миссии Грузии в Румынии, Польше, Молдове и Венгрии.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, владимир путин, ираклий гарибашвили, польша, украина, румыния, обострение ситуации вокруг украины 2022