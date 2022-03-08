https://sputnik-georgia.ru/20220308/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-783-265056294.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 783

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 783

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся около 2,2 тысячи инфицированных коронавирусом 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T10:54+0400

2022-03-08T10:54+0400

2022-03-08T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 783, скончались 32 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 626 282 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 5 450 человек, а с начала пандемии – 1 568 064. Скончались 16 430.За сутки сделано 17 693 теста на коронавирус, в том числе 14 798 на антиген и 2 895 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 15,73%, за последние 14 дней – 19,45%, за последние семь дней – 16,6%.К этому времени сделано 2 827 683 прививки, в том числе за последние сутки – 1 332.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 209 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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