https://sputnik-georgia.ru/20220308/eks-glava-minzdrava-gruzii-stala-zamestitelem-rektora-kutaisskogo-universiteta-265072239.html

Экс-глава Минздрава Грузии стала заместителем ректора Кутаисского университета

Экс-глава Минздрава Грузии стала заместителем ректора Кутаисского университета

Екатерина Тикарадзе возглавит клиническую часть Центра адронной терапии в университете 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T19:19+0400

2022-03-08T19:19+0400

2022-03-08T19:19+0400

екатерина тикарадзе

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кутаиси

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Бывшего министра здравоохранения Грузии Екатерину Тикарадзе назначили заместителем ректора Кутаисского международного университета, передает телеканал "Имеди".Екатерина Тикарадзе занимала должность министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии с июня 2019 года по декабрь 2021 года.Этому предшествовала работа директором Сачхерской районной больницы. А до этой должности Тикарадзе работала в одной из ведущих клиник Германии.На посту замректора Кутаисского университета Тикарадзе возьмет на себя медицинские проекты. В частности, возглавит клиническую часть Центра адронной терапии, осуществляющего проекты медицинского факультета, отмечает телеканал.Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.Лечить онкобольных современными методами в Грузии начнут через два года>>Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми работает КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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екатерина тикарадзе, грузия, новости, общество, кутаиси