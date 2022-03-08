https://sputnik-georgia.ru/20220308/glava-pravitelstva-shvetsii-zayavila-chto-vstuplenie-strany-v-nato-destabiliziruet-evropu-265074848.html

Глава правительства Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу

Глава правительства Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу

Если Швеция решит подать заявку в НАТО, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы, заявил шведский премьер 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T22:34+0400

2022-03-08T22:34+0400

2022-03-08T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО лишь дестабилизирует ситуацию в Европе, пишет РИА Новости.Тем временем, по мнению премьер-министра, "угроза" со стороны Российской Федерации является фактором, повлиявшим на решение о поставках Украине вооружения, операция РФ "ухудшила ситуацию с безопасностью". "Очевидно, что угроза Швеции также повлияла на наше решение отправить оружие в Украину", - сказала Андерссон на пресс-конференции.Отметим, что ранее глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде заявляла, что Швеция направила Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов.Стоимость бензина в США побила исторический рекорд >>>Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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швеция, в мире, новости, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, нато