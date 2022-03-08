https://sputnik-georgia.ru/20220308/kak-sokhranit-stabilnoe-epidemiologicheskoe-polozhenie-v-gruzii--265061216.html

Как сохранить стабильное эпидемиологическое положение в Грузии?

Как сохранить стабильное эпидемиологическое положение в Грузии?

Количество инфицированных будет зависеть от ответственности граждан, отметили медики 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T15:03+0400

2022-03-08T15:03+0400

2022-03-08T15:03+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинские медики советуют соблюдать рекомендации врачей и вакцинироваться от коронавируса, чтобы сохранить стабильное эпидемиологическое положение в стране.Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии за последние сутки зафиксировано 2 783 новых случая инфицирования. Еще в феврале в день выявляли по 25-26 тысяч случаев в день.Меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе также призвал граждан к ответственности."Количество инфицированных будет зависеть исключительно от двух показателей – насколько мы будем соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и насколько у нас будет более или менее стабильный показатель вакцинации", – заявил Чхаидзе.Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. С 26 декабря 2021 года в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться и достигли пика в феврале этого года.Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маску и максимально стараться избегать общественных мест.С конца февраля - начала марта количество новых случаев начало постепенно снижаться.По словам специалистов, эпидситуация в стране улучшается по всем параметрам. Сравнительно высокой остается смертность. В день в среднем выявляют по 32-35 летальных исходов. Специалисты объясняют это коварностью и непредсказуемостью течения заболевания.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 629 065, из них 1 568 064 выздоровели, 16 430 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19