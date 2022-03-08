https://sputnik-georgia.ru/20220308/ministerstvo-kultury-gruzii-soobschilo-o-novshestvakh-v-muzeyakh-265070670.html

Министерство культуры Грузии сообщило о новшествах в музеях

Министерство культуры Грузии сообщило о новшествах в музеях

Новшества затронули два столичных музея - Тбилисский исторический и Этнографический 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T22:03+0400

2022-03-08T22:03+0400

2022-03-08T22:03+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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этнографический музей имени георгия читая

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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Тбилисский исторический музей им. И. Гришашвили (Карвасла) и Этнографический музей им. Г. Читая сформированы в отдельную группу музеев, об этом говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Как отмечают в Минкульте, изменение направлено на то, чтобы перевести деятельность музеев на более высокий уровень. Теперь группу музеев возглавит директор Этнографического музея Нино Чипашвили.Отмечается, что ранее Тбилисский исторический музей им. Иосифа Гришашвили был объединен с музеем им. Симона Джанашия.Согласно приказу от 3 марта 2022 года, директору в течение четырех месяцев после назначения на данную должность, вместе с представителем министерства, следует провести опись музейных экспонатов и предоставить отчет, чтобы было ясно, какая инфраструктура и имущество перешли к новому директору группы музеев.Директор музея Ш. Амиранашвили назначен первым замдиректора Нацмузея Грузии >>>Стоит отметить, что сотрудники, работавшие в музеях, продолжат работать на тех же должностях, что и ранее.Структурные изменения в музеях являются продолжением музейной реформы, начатой весной 2021 года, и предполагают внедрение в музеях современных принципов управления, отмечают в ведомстве.По решению министра культуры, также весной 2021 года, в целях эффективного и гибкого управления музеями, из Национального музея были выделены музейные группы и на базе музея созданы четыре музейные группы: Также по решению министра от 30 декабря 2021 года, Музею этнографии и истории Сванети был присвоен особый автономный статус в Объединении национальных музеев, а в состав дирекции Национального музея вошел новый пятый член в виде директора музея Звиада Квициани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, этнографический музей имени георгия читая