https://sputnik-georgia.ru/20220308/prezident-rf-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-265071951.html

Президент РФ подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент РФ подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Разработанный правительством закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T18:18+0400

2022-03-08T18:18+0400

2022-03-08T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который содержит ряд социально-экономических мер по поддержке граждан и предпринимательства, пишет РИА Новости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Что касается получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.Параллельно увеличиваются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Также кабмин будет иметь право разрешить не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям) и квалификационный экзамен, а также продлевать действие квалификационных аттестатов.В Китае назвали антироссийские санкции бременем для мировой экономики >>>При этом Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Новый закон дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Закон также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет компенсационного фонда этой СРО.Кроме того, согласно закону, кабмин в 2022 году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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