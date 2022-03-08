https://sputnik-georgia.ru/20220308/v-kitae-nazvali-antirossiyskie-sanktsii-bremenem-dlya-mirovoy-ekonomiki-265069405.html

В Китае назвали антироссийские санкции бременем для мировой экономики

В Китае назвали антироссийские санкции бременем для мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 марта провел видеосаммит с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T17:21+0400

2022-03-08T17:21+0400

2022-03-08T17:21+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

франция

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Экономические санкции в связи с ситуацией на Украине повлияют на надежность глобальных финансов, энергетики, систему поставок и превратятся в новое обременение для и так уже измученной от пандемии мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин 8 марта провел видеосаммит с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры трех государств обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.Си Цзиньпин подчеркнул, что "соответствующие санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам".Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии >>>В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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китай, в мире, экономика, новости, си цзиньпин, эммануэль макрон, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, франция, германия