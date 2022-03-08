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Президент Украины возложил ответственность за гибель людей на Запад
Президент Украины возложил ответственность за гибель людей на Запад
Зеленский подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат усилий чтобы "остановить войну" 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T14:39+0400
2022-03-08T14:39+0400
2022-03-08T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые отказываются помочь украинской стороне.По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого, передает РИА Новости.По его утверждению, ответственность за смерть людей на Украине лежит в том числе на западных странах."Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах. Очевидно необходимое решение", – подчеркнул Зеленский.Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее упрекал западных партнеров в трусости.Зеленский готов говорить о статусе Крыма>>Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, политика, новости, владимир путин, дмитрий песков, киев, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022
Президент Украины возложил ответственность за гибель людей на Запад
14:39 08.03.2022 (обновлено: 14:42 08.03.2022) Подписаться на
Зеленский подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат усилий чтобы "остановить войну"
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые отказываются помочь украинской стороне.
По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого, передает РИА Новости
.
"Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", – сказал Зеленский в видеообращении.
По его утверждению, ответственность за смерть людей на Украине лежит в том числе на западных странах.
"Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах. Очевидно необходимое решение", – подчеркнул Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".
Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее упрекал западных партнеров в трусости.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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