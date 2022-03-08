https://sputnik-georgia.ru/20220308/prezident-ukrainy-vozlozhil-otvetstvennost-za-gibel-lyudey-na-zapad-265064790.html

Президент Украины возложил ответственность за гибель людей на Запад

Президент Украины возложил ответственность за гибель людей на Запад

Зеленский подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат усилий чтобы "остановить войну" 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T14:39+0400

2022-03-08T14:39+0400

2022-03-08T14:42+0400

в мире

политика

новости

владимир путин

дмитрий песков

киев

украина

москва

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/08/265062201_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0314ddd9773ce0f8c0942cabc639a3e2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые отказываются помочь украинской стороне.По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого, передает РИА Новости.По его утверждению, ответственность за смерть людей на Украине лежит в том числе на западных странах."Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах. Очевидно необходимое решение", – подчеркнул Зеленский.Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее упрекал западных партнеров в трусости.Зеленский готов говорить о статусе Крыма>>Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

киев

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, новости, владимир путин, дмитрий песков, киев, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022