https://sputnik-georgia.ru/20220308/zelenskiy-gotov-govorit-o-statuse-kryma-265062527.html

Зеленский готов говорить о статусе Крыма

Зеленский готов говорить о статусе Крыма

Глава Украины заявил о возможности обсудить признание суверенитета РФ над Крымом и "жизнь людей в Донбассе" 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T13:32+0400

2022-03-08T13:32+0400

2022-03-08T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обсуждать территориальные вопросы с российской стороной.Так Зеленский ответил на вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками, передает радио Sputnik.Он также призвал президента РФ Владимира Путина начать переговоры и установить диалог."Для меня самое важное — это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание", - сказал Зеленский.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, политика, в мире, владимир мединский, владимир путин, ираклий гарибашвили, киев, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022