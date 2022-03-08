https://sputnik-georgia.ru/20220308/sgb-oprovergla-soobscheniya-o-beskontrolnom-vezde-v-stranu-inostrantsev-265066440.html

СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев

СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев

СГБ пояснила, что иностранцев впускают в Грузию с полным соблюдением законодательства, с учетом рисков и вызовов 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T15:27+0400

2022-03-08T15:27+0400

2022-03-08T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси. "Общество запугивают тем, что среди въехавших лиц есть т. н. диверсанты, связанные с терроризмом группы и так далее. С полной ответственностью заявляем, что среда безопасности в стране полностью под контролем", – сказано в заявлении. СГБ подчеркнула, что принимает все меры для сведения до минимума всех рисков. Там же отмечено, что благодаря принятым мерам в стране сохраняется мирная и безопасная среда. "Не наблюдается тенденция осуществления въехавшими в страну гражданами Российской Федерации, Беларуси и других стран активностей, содержащих риски для безопасности страны", – сказано в заявлении. При этом СГБ подчеркнула, что количество въехавших в Грузию в последнее время людей не превышает цифры, которые были в это же время в предыдущие годы. "Грузинское государство пользуется суверенным правом допуска на территорию страны иностранных граждан с полным соблюдением законодательства, с учетом рисков и вызовов", – отмечено в заявлении.Митинг в поддержку Украины в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления>>Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что количество посещающих Грузию россиян не увеличилось на фоне событий на Украине. Цифры примерно те же, что и были в январе и феврале. С 24 февраля страну посетили около 15 тысяч россиян, сказал председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Между тем, оппозиционеры требуют ввести визовый режим для граждан России, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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