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США запретили импорт энергоносителей из России
США запретили импорт энергоносителей из России
Байден предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за санкций против России 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T20:46+0400
2022-03-08T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из России, сообщает РИА Новости.Президент отметил, что это решение поддержали обе партии.При этом Байден в своем видеообращении предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за санкций против России.По словам президента, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к такому запрету. "Мы понимаем, что многие наши союзники не смогут присоединиться к нам... Мы можем предпринять тот шаг, когда многие не могут", - сказал Байден.В понедельник вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Новак предупредил Европу о катастрофических последствиях отказа от российской нефти>>Во вторник розничные цены на бензин в США побили исторический рекорд - галлон (3,785 литра) топлива стоит 4 доллара 17 центов, согласно данным Американской автомобильной ассоциации.Запад начал ужесточать санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, европа, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
США запретили импорт энергоносителей из России
20:46 08.03.2022 (обновлено: 20:53 08.03.2022) Подписаться на
Байден предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за санкций против России
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik.
Президент США Джо Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из России, сообщает РИА Новости
.
Президент отметил, что это решение поддержали обе партии.
При этом Байден в своем видеообращении предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за санкций против России.
По словам президента, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к такому запрету.
"Мы понимаем, что многие наши союзники не смогут присоединиться к нам... Мы можем предпринять тот шаг, когда многие не могут", - сказал Байден.
В понедельник вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
Во вторник розничные цены на бензин в США побили исторический рекорд - галлон (3,785 литра) топлива стоит 4 доллара 17 центов, согласно данным Американской автомобильной ассоциации.
Запад начал ужесточать санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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