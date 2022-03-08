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"Украина не будет умолять на коленях" – Зеленский охладел к вопросу вступления в НАТО
"Украина не будет умолять на коленях" – Зеленский охладел к вопросу вступления в НАТО
Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, убежден украинский лидер 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T14:03+0400
2022-03-08T14:03+0400
2022-03-08T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией.Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.Он также подчеркнул, что Украина не будет "на коленях умолять" НАТО о чем-либо.Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее упрекал западных партнеров в трусости.Зеленский готов говорить о статусе Крыма>>Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, владимир путин, киев, москва, нато, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Украина не будет умолять на коленях" – Зеленский охладел к вопросу вступления в НАТО
14:03 08.03.2022 (обновлено: 14:09 08.03.2022) Подписаться на
Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, убежден украинский лидер
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Украина не будет "на коленях умолять" НАТО о чем-либо.
Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее упрекал западных партнеров в трусости.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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