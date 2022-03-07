https://sputnik-georgia.ru/20220307/gruzinskaya-mechta-nazvala-pechalnoy-kritiku-vlastey-ukrainy-v-adres-gruzii-265038573.html

"Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии

"Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии

Мдинарадзе подчеркнул, что запрос об открытии российского рынка для молочных продуктов из Грузии был отправлен в 2020 году частными грузинскими компаниями 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T16:37+0400

2022-03-07T16:37+0400

2022-03-07T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Критика представителей власти Украины в адрес Грузии из-за решения России открыть свой рынок для грузинского молока и молочных продуктов является печальной, заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.Два дня назад стало известно, что Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков из Грузии. Речь идет о 15 грузинских предприятиях по производству молочки. После этого последовала критика в адрес властей Грузии, якобы они на фоне вводимых Западом санкций против России планирует расширить экспорт в эту страну.Он подчеркнул, что речь идет лишь о том, что Россия сейчас приняла решение одобрить старую заявку бизнесменов.По его словам, Грузия поддерживает Украину и осуждает действия России на украинской территории."На фоне нашего особого отношения к Украине и соответствующей политической и гуманитарной поддержки для нас еще более печально слышать отдельные отрицательные заявления представителей украинской власти, которые делаются в отношении Грузии. Вчера мы услышали очередные подобные заявления от председателя парламента Украины и первого замминистра иностранных дел", - заявил Мдинарадзе.По его словам, Национальное агентство продовольствия и Ассоциация производителей молочных продуктов уже дали исчерпывающие разъяснения касательно молочной продукции, но все же звучит критика."Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ>>"Эти факты ясно подтверждают, что налицо попытка утрирования, содержащая политические интересы. Всем хорошо известно, что Грузия в течение всех этих лет сохраняла торговые отношения с Россией, так же как и Украина", - сказал Мдинарадзе.По его словам, Россия считалась главным торговым партнером Украины вплоть до начала конфликта.Мдинарадзе также ответил на критику касательно отказа вводить санкции против России.По его словам, власти Грузии не могут наказать собственное население санкциями.При этом Мдинарадзе вновь обрушился с критикой в адрес главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" и обвинил ее в попытке втянуть Грузию в конфликт. Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз говорили о том, что члены "Нацдвижения" оказывают влияние на власти Украины и непосредственно на президента Владимира Зеленского, предоставляя ему ложную информацию. "Грузинская мечта" обвинила Украину в двойных стандартах>>"Неудивительно, что первым на заявления наших украинских коллег откликнулось именно "Национальное движение". Здесь же возникает вопрос в связи с тем, кто был реальным инициатором этих заявлений – представители власти Украины или "Национального движения"?" - сказал Мдинарадзе. По его словам, "Нацдвижение" не волнует судьба Украины и украинского народа, они лишь хотят навредить Грузии. При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, какие заявления делали представители украинской власти, "это не может стать причиной хотя бы небольшого ослабления политической или гуманитарной помощи Украине".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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