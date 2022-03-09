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Apple представила сверхбыстрый процессор M1 Ultra
Apple представила сверхбыстрый процессор M1 Ultra
Ожидается, что компьютер Mac Studio станет самым мощным ПК от Apple 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T23:40+0400
2022-03-09T23:40+0400
2022-03-09T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Новейшую однокристальную систему Apple M1 Ultra эксперты сравнили с наиболее мощным процессором Intel и топовой видеокартой Nvidia GeForce, пишет РИА Новости.Немного о характеристиках: в M1 Ultra 20 ядер — процессор предлагает превосходящую на 90 процентов производительность при том же энергопотреблении, что Intel Core i9-12900K. В Apple утверждают, что графический процессор потребляет гораздо меньше энергии, чем Nvidia GeForce RTX 3090. А при максимальной производительности превосходит выделенную видеокарту. Однако в компании не уточнили, в каких именно задачах.Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы? >>>Что касается цены, то компьютер Mac Studio, который станет самым мощным ПК от Apple, обойдется в США в 2000 долларов за версию с процессором M1 Max. За вариант с M1 Ultra попросят 4000 долларов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
apple, в мире, новости, обзоры, сша, технологии
Apple представила сверхбыстрый процессор M1 Ultra
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Ожидается, что компьютер Mac Studio станет самым мощным ПК от Apple
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik.
Новейшую однокристальную систему Apple M1 Ultra эксперты сравнили с наиболее мощным процессором Intel и топовой видеокартой Nvidia GeForce, пишет РИА Новости
.
О новинке известно следующее. M1 Ultra стал основой для наиболее мощной версии нового компьютера Mac Studio. Чип представляет собой два M1 Max, соединенных новой архитектурой межсоединений UltraFusion. Используется кремниевый промежуточный модуль, дающий пропускную способность 2,5 ТБ/с.
Немного о характеристиках: в M1 Ultra 20 ядер — процессор предлагает превосходящую на 90 процентов производительность при том же энергопотреблении, что Intel Core i9-12900K.
В Apple утверждают, что графический процессор потребляет гораздо меньше энергии, чем Nvidia GeForce RTX 3090. А при максимальной производительности превосходит выделенную видеокарту. Однако в компании не уточнили, в каких именно задачах.
Что касается цены, то компьютер Mac Studio, который станет самым мощным ПК от Apple, обойдется в США в 2000 долларов за версию с процессором M1 Max. За вариант с M1 Ultra попросят 4000 долларов.
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