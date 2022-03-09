https://sputnik-georgia.ru/20220309/apple-predstavila-sverkhbystryy-protsessor-m1-ultra-265092701.html

Apple представила сверхбыстрый процессор M1 Ultra

Apple представила сверхбыстрый процессор M1 Ultra

Ожидается, что компьютер Mac Studio станет самым мощным ПК от Apple 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T23:40+0400

2022-03-09T23:40+0400

2022-03-09T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Новейшую однокристальную систему Apple M1 Ultra эксперты сравнили с наиболее мощным процессором Intel и топовой видеокартой Nvidia GeForce, пишет РИА Новости.Немного о характеристиках: в M1 Ultra 20 ядер — процессор предлагает превосходящую на 90 процентов производительность при том же энергопотреблении, что Intel Core i9-12900K. В Apple утверждают, что графический процессор потребляет гораздо меньше энергии, чем Nvidia GeForce RTX 3090. А при максимальной производительности превосходит выделенную видеокарту. Однако в компании не уточнили, в каких именно задачах.Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы? >>>Что касается цены, то компьютер Mac Studio, который станет самым мощным ПК от Apple, обойдется в США в 2000 долларов за версию с процессором M1 Max. За вариант с M1 Ultra попросят 4000 долларов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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