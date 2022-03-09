https://sputnik-georgia.ru/20220309/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-865-265082464.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 865

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 865

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся около двух тысяч инфицированных коронавирусом 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T11:04+0400

2022-03-09T11:04+0400

2022-03-09T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 865, скончались 26 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 629 930 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 2 820 человек, а с начала пандемии – 1 570 884. Скончались 16 456.За сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, в том числе 5 281 на антиген и 2 452 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,19%, за последние 14 дней – 18,43%, за последние семь дней – 15,5%.К этому времени сделано 2 827 920 прививок, в том числе за последние сутки – 190.Беспрецедентный случай в клинике Тбилиси – врачи спасли мать и младенца от COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 2 045 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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